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В Беларуси задержали украинца

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Житель Черновицкой области нарушил правила пребывания в Беларуси. В отношении украинца возбудили уголовное производство.
В Беларуси задержали гражданина Украины
В Беларуси задержали гражданина Украины
ZN.ua

Белорусские пограничники задержали гражданина Украины за нарушение правил пребывания в Беларуси. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По данным ведомства, задержанный - 37-летний житель Черновицкой области.

"Ночью 3 мая в поезде сообщением Хотислав-Ковель пограничный наряд обнаружил неизвестного. В ходе разбирательства выяснилось, что иностранец был депортирован в 2014 году сроком на 5 лет за нахождение в Беларуси без паспорта. Но несмотря на запрет мужчина вновь приехал в Беларусь", - говорится в сообщении.

В отношении украинца возбуждено уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о пребывании в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Греции задержали граждан Украины, переправлявших мигрантов в ЕС.

 

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Теги: Украина, Беларусь, Поезд, паспорт, украинец, задержание, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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