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В офисе Трудовой Харьковщины устроили погром

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Во время нападения в офисе никого не было, но нападавших видели люди из соседних офисов, а также два члена Трудовой Харьковщины.
Неизвестные разгромили офис общественной организации Трудовая Харьковщина
Неизвестные разгромили офис общественной организации Трудовая Харьковщина
Пресс-служба Нацполиции Украины

Неизвестные разгромили офис общественной организации Трудовая Харьковщина во Дворце труда. Об этом сообщил глава Павел Тищенко в понедельник, 7 мая.

"Около 15.15 группа молодых людей (человек 20) взломали дверь в наш офис, выломали ее, все порушили, порвали, облили чем-то, по запаху похоже на уайт-спирит, видимо, хотели поджечь, но что-то или кто-то им помешал", - сказал Тищенко корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

По его словам, во время нападения в офисе никого не было, но нападавших видели люди из соседних офисов, а также два члена Трудовой Харьковщины.

На месте происшествия работает полиция, жертв и пострадавших нет.

Ранее в Черноморске Одесской области неизвестные ограбили и разгромили Свято-Покровский храм УПЦ (МП).

 

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Теги: Харьков
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Источник: korrespondent.net

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