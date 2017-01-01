Во время нападения в офисе никого не было, но нападавших видели люди из соседних офисов, а также два члена Трудовой Харьковщины.

Неизвестные разгромили офис общественной организации Трудовая Харьковщина во Дворце труда. Об этом сообщил глава Павел Тищенко в понедельник, 7 мая.

"Около 15.15 группа молодых людей (человек 20) взломали дверь в наш офис, выломали ее, все порушили, порвали, облили чем-то, по запаху похоже на уайт-спирит, видимо, хотели поджечь, но что-то или кто-то им помешал", - сказал Тищенко корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Cмотрите фотогалерею: В офисе Трудовой Харьковщины устроили погром

По его словам, во время нападения в офисе никого не было, но нападавших видели люди из соседних офисов, а также два члена Трудовой Харьковщины.

На месте происшествия работает полиция, жертв и пострадавших нет.

Ранее в Черноморске Одесской области неизвестные ограбили и разгромили Свято-Покровский храм УПЦ (МП).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet