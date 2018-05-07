В Дубае задержали экс-министра Рудьковского - СМИ

Экс-нардеп за помощью в украинскую консульскую службу не обращался и не планирует возвращаться в Украину.

Миграционная служба Объединенных Арабских Эмиратов задержала за поддельный иракский паспорт экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского.

Об этом сообщает издание Левый берег со ссылкой на собственные источники.

По их словам, задержание произошло в начале апреля, и вплоть до 20-х чисел он находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

По данным источника, экс-нардеп за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку, по сведениям близких к нему лиц, не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014 года.

В процессе задержания у Рудьковского были обнаружены паспорта еще нескольких стран.

Украинский загранпаспорт Рудьковский получил в посольстве Украины в одной из стран Европы в 2017 году. У него было два отечественных загранпаспорта, выданных в 2012 году, один – с шенгенской визой, а другой – с американской туристической визой. В момент получения биометрического паспорта тот, что с шенгенской визой, был изъят. В другом же была действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.

В 2008 году Рудьковского обвинили в использовании госсредств в личных целях. По данным следствия, он потратил 390 тысяч гривен на поездку в Париж якобы с моделью Александрой Николаенко. Его задержали в начале февраля 2008 года, дело было закрыто в 2010 году.

Напомним, в 2014 году Рудьковского облили зеленкой под посольством РФ во время беспорядков.