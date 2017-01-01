Житель областного центра хранил в подсобке оружие, которые незаконно привезли из Донецкой области.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Сумах оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 7 мая.

Правоохранители установили, что житель областного центра хранил оружие в собственном подсобном помещении вблизи места проживания.

Во время санкционированного обыска в здании сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и две тротиловые шашки, которые были привезены с Донбасса.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины) и сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Cмотрите фотогалерею: СБУ изъяла в Сумах гранатомет и гранаты

Ранее сообщалось, что СБУ в Одессе задержала торговцев оружием. Двое мужчин организовали незаконную переправку "товара" из стран Западной Европы и США.

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