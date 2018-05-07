Суд арестовал бразильца Лусварги на два месяца

Меру пресечения подозреваемому избрал Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Суд арестовал на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе за сепаратситов ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник, 7 мая.

"По ходатайству прокуратуры города Киева гражданин Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований, взят под стражу на 60 суток без права на залог", – говорится в сообщении надзорного ведомства в Facebook.

Отмечатся, что меру пресечения подозреваемому избрал Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, который проводит подготовительное заседание по его делу.

Напомним, 4 мая националисты из С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии. Бразилец находился в одном из киевских монастырей УПЦ МП.

Позже в СБУ заявили, что допросят Лусварги, после этого будет процессуальное решение.

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