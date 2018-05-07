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Суд арестовал бразильца Лусварги на два месяца

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Меру пресечения подозреваемому избрал Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.
Рафаэля Лусварги задержали в Киеве 4 мая
Рафаэля Лусварги задержали в Киеве 4 мая
facebook.com/yevgen.karas

Суд арестовал на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе за сепаратситов ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник, 7 мая.

"По ходатайству прокуратуры города Киева гражданин Бразилии Рафаэля Лусварги, которого подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований, взят под стражу на 60 суток без права на залог", – говорится в сообщении надзорного ведомства в Facebook.

Отмечатся, что меру пресечения подозреваемому избрал Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, который проводит подготовительное заседание по его делу.

Напомним, 4 мая националисты из С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии. Бразилец находился в одном из киевских монастырей УПЦ МП.

Позже в СБУ заявили, что допросят Лусварги, после этого будет процессуальное решение.

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Теги: суд, Бразилия, арест, прокуратура, сепаратисты, ДНР, наемники, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Upssss    07.05.2018, 22:55
Оценка:  -5
Upssss
"Бразилец находился в одном из киевских монастырей УПЦ МП."

Почему не привлечен московитянский птахомархат.
ScreamingMad    08.05.2018, 00:05
Оценка:  0
ScreamingMad
Претензии предъявляй суду и следственным органам.
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