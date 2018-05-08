Переключиться на мобильную версию

РФ отправила на Донбасс 76-й гуманитарный конвой

Комментариев: 1
Очередная российская автомобильная колонна с так называемой гуманитарной помощью везет в Донецк и Луганск более 400 тонн грузов.
Машины российского гумконвоя (архивное фото)
Машины российского гумконвоя (архивное фото)
mchs.gov.ru

МЧС России отправило на неподконтрольную Украине часть Донбасса 76-й так называемый гуманитарный конвой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что колонна автомобилей вышла из центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы.

Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты, утверждает российская сторона.

В пути автоколонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска Донецк, вторая – Матвеев Курган, где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск.

Напомним, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла из России на Донбасс 29 марта.

Сепаратисты не пустили ОБСЕ к гумконвою из России

В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, донбасс, гуманитарный конвой путина, гуманитарный конвой, гуманитарный конвой России, гумконвой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    08.05.2018, 05:21
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Частина "гуманітарки" (патрони, снаряди, горючка) піде на передок, все інше - в супермаркети по хорошій ціні.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь