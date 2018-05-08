РФ отправила на Донбасс 76-й гуманитарный конвой

Очередная российская автомобильная колонна с так называемой гуманитарной помощью везет в Донецк и Луганск более 400 тонн грузов.

МЧС России отправило на неподконтрольную Украине часть Донбасса 76-й так называемый гуманитарный конвой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что колонна автомобилей вышла из центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы.

Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты, утверждает российская сторона.

В пути автоколонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска Донецк, вторая – Матвеев Курган, где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск. Напомним, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла из России на Донбасс 29 марта. Сепаратисты не пустили ОБСЕ к гумконвою из России В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet