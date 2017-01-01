Итоги 7 мая: Четвертый срок Путина, прокол Adidas

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 7 мая:

В России состоялась инаугурация Путина

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Владимир Путин в четвертый раз принес присягу президента России и вступил в должность главы российского государства. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.







Институт нацпамяти Украины предупредил Adidas



Институт национальной памяти напомнил в письме к дочернему предприятию Adidas-Украина об ответственности за распространение в стране продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.



Позже стало известно, что компания удалила с сайтов новую коллекцию одежды с надписью USSR и гербом СССР, которая вызвала возмущение в Украине и у некоторых европейских политиков.



В Украине арестовали бразильца, воевавшего на стороне ДНР



Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе за сепаратистов ДНР.

СБУ установила виновных в обстреле Мариуполя в 2015 году

Служба безопасности Украины решила передать в Международный суд ООН доказательства причастности российских военнослужащих к артобстрелу Мариуполя Донецкой области 24 января 2015 года.

Глава ведомства Василий Грицак, заявил, что обстрел микрорайона Восточный осуществили кадровые военнослужащие ВС РФ с применением двух штатных дивизионов реактивных систем залпового огня БМ-21 Град из состава российской армии.

СБУ собрала доказательства причастности российских военн... 0:00 / 25:49

Трамп не поедет на открытие посольства США в Иерусалиме



Официальную делегацию США, которая посетит Израиль по случаю открытия посольства страны в Иерусалиме 14 мая, возглавит заместитель госсекретаря СШАДжон Салливан.



На открытие американского посольства приедут дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер.

Киевляне хотят селить болельщиков бесплатно

Некоторые киевляне, пораженные чрезмерными ценами отелей к финалу Лиги Чемпионов, предлагают иностранцам жилье бесплатно.

В Дубае задержали экс-министра Рудьковского

Миграционная служба Объединенных Арабских Эмиратов задержала за поддельный иракский паспорт экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского. Экс-нардеп за помощью в украинскую консульскую службу не обращался и не планирует возвращаться в Украину.