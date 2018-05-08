Волкер предлагает дать больше оружия Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговоров по Украине объяснил, для чего нужно предоставлять оружие Киеву.

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Предоставление Украине оружия и усиление оборонного потенциала ВСУ направлено не на то, чтобы атаковать или провоцировать Россию, о чем говорят противники этой идеи, а на то, чтобы сдерживать РФ от расширения агрессии. Об этом заявил вчера в Вашингтоне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

“Что касается Украины, соотношение сил здесь является очень четким. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь“, - подчеркнул Волкер.

Он уточнил, что “здесь не стоит вопрос о том, надо укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию“, чего некоторые опасаются.

“Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию“, - сказал Волкер.

По его словам, уместным было бы создание большего потенциала для повышения цены для России, “если она захочет расширить контроль над украинской территорией“.

Спецпредставитель США подчеркнул, что “сдерживание России от дальнейшей агрессии“, это то, чего хотели бы добиться Соединенные Штаты и союзники.

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Волкер признал , что санкциями против РФ не удалось добиться “драматического эффекта“, но важно постепенно наращивать давление.

Напомним, 30 апреля США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin, хотя по факту их привезли гораздо раньше. При этом использовать на Донбассе эти ПТРК США не разрешают.