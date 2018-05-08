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Фашистские преступники: националистов возмутил концерт Интера к 9 мая

Комментариев: 6
Национальный корпус оставляет "за собой право на любые адекватные действия" для борьбы с "подыгрыванием российской пропаганде" со стороны Интера.
Ведущие на концерте делают ряд резонансных заявлений
Ведущие на концерте делают ряд резонансных заявлений
24tv.ua

В сети появился отрывок с концерта Победа. Одна на всех, снятый телеканалом Интер для показа на 9 мая, на котором ведущие делают ряд резонансных заявлений относительно украинских националистов, Дня Победы, декоммунизации в стране и национальных Героев Украины.

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Националисты выразили резкое возмущение в связи с заявлениями ведущих Андрея Доманского и Анастасии Даугуле, которые нелестно отозвались о факельных маршах и использовали пропагандистскую риторику РосСМИ. 

“8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников“, - декламируют ведущие концерта.

Концерт на Интере и фашистские преступники
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Партия Национальный корпус обвинила телеканал в “манипулировании сознанием граждан“ и в “подыгрывании российской пропаганде“.

“В сеть выложили фрагмент видео с нынешнего праздничного концерта телеканала Интер, который покажут в эфире 9 мая. В видео телешоу с помпезным названием Победа. Одна на всех ведущие мероприятия Андрей Доманский и Анастасия Даугуле штампами российской пропаганды заявляют о том, что нельзя допустить, чтобы по улицам столицы Украины в факельный марш безнаказанно проносили портреты фашистских преступников“, - говорится в заявлении НК на странице в Facebook.

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В партии констатируют, что “на пятый год войны с РФ на общенациональном телеканале Украины звучат пренебрежительные заявления, которые порочат память погибших героев и продолжают манипулировать сознанием украинцев, подыгрывая на стороне Путина в гибридной войне“.

“Именно Интер - телеканал олигарха коллаборанта Левочкина - неоднократно вызывал возмущение общества из-за новогодних телешоу с участием российских звезд, которые поддерживают агрессию РФ в Украине. Если власть не способна прекратить эту неприкрытую пропаганду российского шовинизма, то мы, Национальный корпус, оставляем за собой право на любые адекватные действия для обеспечения информационной безопасности страны“, - заявили в организации, не уточнив при этом, о каких “адекватных действиях“ может идти речь.

На данный момент каких-либо комментариев телеканала Интер по этому поводу не поступало.

 Напомним, 3 мая глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на 9 мая в Киеве заявлена лишь одна акция “Бессмертного полка“, в которой примут участие около 3 тысяч человек.

Позднее, 4 мая лидер партии Братство Дмитрий Корчинский заявил о намерении 8-9 мая провести акцию “Бессмертная дивизия“ в противовес акции “Бессмертный полк“. Также, националисты из Добровольческого движения ОУН анонсировали в Киеве на 9 мая акцию “Смертный полк“.

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Теги: телеканал, Интер, 9 мая, концерт, националисты, Национальный корпус
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Комментариев (6)
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fill37    08.05.2018, 10:51
Оценка:  -2
fill37
Какая то галиматья мутная. От того, что Россия - агрессор, фашисты не перестают быть фашистами, которые по улицам с факелами шастают. А те, кто от этих фашистов освобождал советскую землю, не перестаю быть героями. Мне так кажется.
Конфузий    08.05.2018, 10:56
Оценка:  +2
Конфузий
Ты хоть понимаешь суть фашизма или нет? Или тебе сказали поносить всех этим словом и ты тут же взял пол козырек?
Eyyafyallayekyul    08.05.2018, 10:23
Оценка:  +2
Eyyafyallayekyul
Респект Интеру!!!
Gagarinn    08.05.2018, 10:39
Оценка:  +1
Gagarinn
Вам, ватанам, виднее
ИИИИИИИИИИ    08.05.2018, 10:51
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
ватаны чудятся - к доктору сходи. это память о наших предках, которые воевали, потом отстраивали города.
Конфузий    08.05.2018, 10:54
Оценка:  +1
Конфузий
В Киеве целые улицы отстроены пленными немцами. Это твои предки?
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