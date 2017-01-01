Порошенко: Половина боевиков на Донбассе - россияне

По словам Порошенко, на Донбасс Россия отправила 50 тысяч так называемых “волонтеров“, которые были набраны через мобилизационную систему.

В рядах гибридных войск и незаконных вооруженных формирований на Донбассе сейчас воюют до 50 тысяч “волонтеров“, а по-сути - наемников, которые являются гражданами Российской Федерации. Также в разные периоды там находились от 2,5 до 10 тысяч кадровых военных РФ. Главная цель Кремля - вернуть Украину в объединение государств на подобие бывшего Советского союза.

Об этом в интервью телеканалу CBS News сказал президент Украины Петр Порошенко, передает ТСН.

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“Он (Путин) хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой ХХ века - не Вторая Мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление... Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее“, - сказал Порошенко.

Президент также в очередной раз заявил, что Украина имеет подтвержденные данные о пребывании на оккупированной части Донбасса регулярных российских войск.

“Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 до 2,5 тысяч - регулярных российских войск на оккупированной территории. Плюс они имеют почти 50 000 войск так называемых “русских волонтеров“, которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако, они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они - русские, они - по национальности русские, они - русские солдаты. они используют российское оружие и амуницию. И это - русские “, - отметил Порошенко.

По данным президента, 50% тех, кто сейчас воюет в Донбассе, являются гражданами России.

“Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы имели последние четыре года“, - сказал Порошенко.

Он добавил, что это звучит как “новая холодная война“. Однако, по словам главы государства, Украина сейчас является “линией фронта холодной войны“.

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“Но мы имеем горячую войну сейчас. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы. Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск. Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска из оккупированной территории“, - подчеркнул Порошенко.

По его глубокому убеждение, выборы на Донбассе возможны, но только после полной имплементации миротворческой операции.

Выборы на Донбассе возможны после полной имплементации миротворческой операции, отметил президент.

Глава государства отметил, что представители армий стран-партнеров НАТО, всех стран-членов НАТО сейчас учатся новому опыту у Вооруженных сил Украины.

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“Они учатся у нас новейшему опыту гибридной войны против России. А мы учимся у них тактике и стратегии стандартам НАТО. И это делает украинскую армию значительно эффективнее“, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил.