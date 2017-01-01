Переключиться на мобильную версию

Агрессия РФ показала украинцам всю ложь о Второй мировой - Вятрович

Комментариев: 0
По мнению директора Института национальной памяти, действия РФ на Донбассе показали, что война - это страшная трагедия, а не веселое событие, которое стоит праздновать.
По мнению Вятровича, многие процессы прошли в обществе быстро
По мнению Вятровича, многие процессы прошли в обществе быстро
ukrinform.ua

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что российская агрессия на Донбассе показала украинцам, как много лжи им говорили о Второй мировой войне.

Он также отметил, что введенная несколько лет назад новая памятная дата - 8 мая, День памяти и примирения, достаточно активно приживается в Украине, передает Донбасс.Реалии.

По его мнению, в связи с началом войны на Донбассе, “переосмысление Второй мировой очень ускорилось в Украине. Процессы, которые затянулись на 25 лет, произошли буквально за несколько лет“.

Читай также: Фашистские преступники: националистов возмутил концерт Интера к 9 мая

Вятрович убежден, что после российской агрессии украинцы поняли, как много лжи им говорили про Вторую мировую войну.

“Поняли, что война - это страшная трагедия, а не веселое событие, которое стоит отмечать такими способами, как это делалось в советские времена, а потом уже в независимой Украине“, - отметил он.

Глава Института нацпамяти добавил, что это осознание повлияло также на принятие гражданами нового символа в виде мака и отказа от “георгиевских“ лент.

“Начали в первую очередь говорить о памяти и примирении. Начали говорить о людях, а не о каких-то там народных массах. Начали чтить память, а не праздновать“, - подчеркнул Вятрович.

Напомним, в Украине и в мире 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. В этом году в нашей стране эта дата официально будет отмечаться в четвертый раз.

Поделись:
Теги: Институт нацпамяти, Вятрович, Вторая мировая война, СССР, агрессия, оккупация, Россия, РФ, Донбасс, война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь