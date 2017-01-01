Агрессия РФ показала украинцам всю ложь о Второй мировой - Вятрович

По мнению директора Института национальной памяти, действия РФ на Донбассе показали, что война - это страшная трагедия, а не веселое событие, которое стоит праздновать.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что российская агрессия на Донбассе показала украинцам, как много лжи им говорили о Второй мировой войне.

Он также отметил, что введенная несколько лет назад новая памятная дата - 8 мая, День памяти и примирения, достаточно активно приживается в Украине, передает Донбасс.Реалии.

По его мнению, в связи с началом войны на Донбассе, “переосмысление Второй мировой очень ускорилось в Украине. Процессы, которые затянулись на 25 лет, произошли буквально за несколько лет“.

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Вятрович убежден, что после российской агрессии украинцы поняли, как много лжи им говорили про Вторую мировую войну.

“Поняли, что война - это страшная трагедия, а не веселое событие, которое стоит отмечать такими способами, как это делалось в советские времена, а потом уже в независимой Украине“, - отметил он.

Глава Института нацпамяти добавил, что это осознание повлияло также на принятие гражданами нового символа в виде мака и отказа от “георгиевских“ лент.

“Начали в первую очередь говорить о памяти и примирении. Начали говорить о людях, а не о каких-то там народных массах. Начали чтить память, а не праздновать“, - подчеркнул Вятрович.

Напомним, в Украине и в мире 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. В этом году в нашей стране эта дата официально будет отмечаться в четвертый раз.