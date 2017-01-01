ОБСЕ зафиксировала колонны грузовиков сепаратистов

Колонна с 34 грузовиками двигалась в направлении Луганска. Ее сопровождал автомобиль с надписью Полиция.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение колонны грузовиков сепаратистов в оккупированном Луганске. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в понедельник, 7 мая.

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Согласно отчету, 4 мая в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 2 БМП-2 и 1 МТ-ЛБ неподалеку от н. п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска), а также 1 БМП-1 возле н. п. Приветное (11 км к северу от Луганска).

А 5 мая в Луганске наблюдатели видели автомобиль с надписью Полиция, который сопровождал два автобуса и 34 грузовика военного типа, на борту которых в грузовых отсеках ехали люди в одежде военного типа.

На следующий день в Катериновке (бывшее Юбилейное, 8 км к западу от Луганска) члены патруля миссии видели колонну в составе четырех автобусов и шести грузовиков военного типа, на борту которых было около 250 человек в одежде военного типа.

По данным ОБСЕ, колонна двигалась в направлении Луганска.

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Ранее ОБСЕ зафиксировала 30 танков неустановленного типа и 18 буксируемых гаубиц сепаратистов возле оккупированного Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.