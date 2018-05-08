В Мариуполе убрали "провокационные" билборды Вилкула к 9 мая

Жителей Мариуполя возмутила подача и содержание постера, который соседствовал с бордом памяти Небесной сотни.

В Мариуполе активисты добились демонтажа провокационных билбордов к 9 мая одного из лидеров Оппозиционного блока Александра Вилкула.

Горожан и активистов возмутило содержание постеров, и манера подачи поздравления с Днем Победы. К тому же, один из билбордов соседствовал с бордом памяти Небесной сотни, передает Радио Свобода.

Постеры со слоганом “Танки грязи не боятся“ вызвали негодование у жителей, которые не так давно пережили обстрелы.

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“Каким боком Вилкул к Мариуполю? Это бред какой-то! Как они могли устроить такое в этом городе? Это такая жесткая провокация! Я не знаю, чего они добивались. Бойни тут какой-то, повторения 9 мая? Могу сказать, что некоторые люди звонили и жаловались в СБУ. Фамилии называть не буду, но я знаю, что они предупреждали, что ничем хорошим это не кончится“, - заявила одна из жительниц города.

Со слов жителей, для работ по демонтажу рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт, но городские власти комментировать инцидент не стали, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламных агентств.

Постер не провисел и нескольких суток radiosvoboda.org

В пресс-службу Оппозиционного блока и самого Александра Вилкула с вопросом, кто демонтировал рекламу и уместно ли ее содержание обратилось радио Донбасс.Реалии, однако на данный момент никто так и не дал.

Также отмечается, что в других городах Донецкой области эта же реклама продолжает висеть на улицах и никаких действий в ее отношении не предпринимается.

Напомним, 7 мая вокруг телеканала Интер разразился скандал из-за отрывка с передачи к 9 мая, на котором ведущие делают ряд резонансных заявлений относительно украинских националистов, Дня Победы, декоммунизации в стране и национальных Героев Украины.