В Ровенской области авто вылетело с дороги: двое погибших

Opel Vectra врезался в ограждение, вылетел с дороги и перевернулся.

Погибли мужчины 27 и 36 лет rv.npu.gov.ua

На автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов в городе Здолбунов Ровнеской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля иностранной регистрации Opel Vectra, двигаясь по улице Коперника районного центра, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в придорожное ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся“, - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП rv.npu.gov.ua

В салоне иномарки находились два человека: 27-летний житель села Копитково и 36-летний здолбунчанин, которые в результате ДТП погибли на месте.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Водитель не справился с управлением rv.npu.gov.ua

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