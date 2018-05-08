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Порошенко объяснил перенос праздничных дней в Украине

Комментариев: 5
По мнению президента, в военном календаре Украины не должно быть ничего общего со страной-агрессором.
Политика исторической памяти в стране снова становится украинской
Политика исторической памяти в стране снова становится украинской
depositphotos.com

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина возвращается к истокам собственной истории, а политика исторической памяти снова становится украинской.

Об этом заявил глава государства 8 мая во время открытия фотовыставки Герои в Киеве, сообщила пресс-служба АП.

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“В конце прошлого месяца по моему приказу начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко утвердил Программу мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ. Армию окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии, которые негативно влияют на боевой дух украинской армии. Они морочат нам голову лживыми пропагандистскими штампами, призванными держать нас на ментальной орбите России“, - отметил Порошенко.

Президент особо отметил, что за четыре года в Украине был осуществлен ряд эффективных, результативных шагов, которые укрепили нашу национальную идентичность.

“Мы возвращаемся к своим истокам и собственной украинской истории. Политика исторической памяти снова стала украинской“, - подчеркнул глава государства.

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Теперь положен конец  “давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором“.

С 2014 года вместо Дня защитника Отечества введен праздник День защитника Украины, котрый празднуют 14 октября - в казацкий праздник Покровы.

Также 21 ноября прошлого года впервые отмечали День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Раньше его праздновали 2 августа, не задумываясь над тем, что это лишь дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе.

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Кроме того, глава государства в конце апреля 2018 года своим указом установил новый День украинского пограничника - ровно сто лет назад Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу Украины с войском донским. В память об этом историческом событии теперь украинский День пограничника отмечается 30 апреля.

Как сообщалось 18 апреля, в Украине появится еще один майский праздник.

Киевский международный институт социологии с 9 по 18 февраля 2018 провел собственный опрос общественного мнения и выяснил, какие праздники являются самыми любимыми у украинцев.

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Теги: официальные праздники, выходные, праздник, Порошенко, майские праздники
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Комментариев (6)
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Kyiv2020    08.05.2018, 14:13
Оценка:  0
Kyiv2020
В цьому напрямку він діє правильно. Але недостатньо. 9 травня нехай святкують москворилі. Ми разом із Світом 8 травня будемо згадувати полеглих в боях за незалежність України і радянських солдат і патріотів УПА і ОУН. Це наша справжня історія.
tulchanin    08.05.2018, 14:02
Оценка:  -1
tulchanin
"Абы не як у маскалей" ?
МаксимУм    08.05.2018, 13:41
Оценка:  +6
МаксимУм
Негативно на армию действую низкие зарплаты тупые начальники, а не праздники...
Ликомания    08.05.2018, 13:38
Оценка:  +4
Ликомания
А Луну в небе не пора отменить?Она же агрессору светит.. И календарь поменять,циферки то одинаковые.И дни недели))
Ликомания    08.05.2018, 13:39
Оценка:  +3
Ликомания
Но конфетки то в Рашу не отменяет,продаёт по высоким ценам))Кормит агрессора.
Sergeykos    08.05.2018, 12:51
Оценка:  +14
Sergeykos
как он задолбал...
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