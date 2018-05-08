Порошенко объяснил перенос праздничных дней в Украине

По мнению президента, в военном календаре Украины не должно быть ничего общего со страной-агрессором.

Политика исторической памяти в стране снова становится украинской depositphotos.com

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина возвращается к истокам собственной истории, а политика исторической памяти снова становится украинской.

Об этом заявил глава государства 8 мая во время открытия фотовыставки Герои в Киеве, сообщила пресс-служба АП.

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“В конце прошлого месяца по моему приказу начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко утвердил Программу мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ. Армию окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии, которые негативно влияют на боевой дух украинской армии. Они морочат нам голову лживыми пропагандистскими штампами, призванными держать нас на ментальной орбите России“, - отметил Порошенко.

Президент особо отметил, что за четыре года в Украине был осуществлен ряд эффективных, результативных шагов, которые укрепили нашу национальную идентичность.

“Мы возвращаемся к своим истокам и собственной украинской истории. Политика исторической памяти снова стала украинской“, - подчеркнул глава государства.

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Теперь положен конец “давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором“.

С 2014 года вместо Дня защитника Отечества введен праздник День защитника Украины, котрый празднуют 14 октября - в казацкий праздник Покровы.

Также 21 ноября прошлого года впервые отмечали День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Раньше его праздновали 2 августа, не задумываясь над тем, что это лишь дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе.

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Кроме того, глава государства в конце апреля 2018 года своим указом установил новый День украинского пограничника - ровно сто лет назад Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу Украины с войском донским. В память об этом историческом событии теперь украинский День пограничника отмечается 30 апреля.

Как сообщалось 18 апреля, в Украине появится еще один майский праздник.

Киевский международный институт социологии с 9 по 18 февраля 2018 провел собственный опрос общественного мнения и выяснил, какие праздники являются самыми любимыми у украинцев.