В Киеве возложили цветы к Кургану бессмертия
Читай также: Фашистские преступники: националистов возмутил концерт Интера к 9 маяВ мероприятии приняли участие ветераны Второй мировой войны, ветераны АТО, представители городских властей и школьники. На мероприятии играл муниципальный оркестр. Почетный караул произвел салют из стрелкового оружия.
Курган бессмертия в Киеве был открыт в 1967 году на главной аллее парка Победы — в память о героях, которые отдали жизнь за свободу и независимость Родины в Второй мировой войны. Земля для кургана привезена с солдатских и партизанских могил, которые находятся на территории государств-участников Второй Мировой войны. Реконструкция Кургана проведена в 2004 году в честь 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Напомним, в Украине с 2015 года 8 мая отмечается День памяти и примирения. Он был учрежден Указом президента Петра Порошенко для “достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма“. Символом праздника 8 мая является красный мак. Этот цветок — памятный знак жертв военных и гражданских конфликтов, отображение кровавого следа от выстрела. Цветы красного мака изначально были символом трагических событий Первой мировой войны, и воспевались в стихотворении “На полях Фландрии“ канадца Джона Маккрея. В 2014 году красный мак и слоган “Ніколи знову“ стали использоваться в Украине во время празднования Дня победы во Второй мировой войне.
9 мая в Украине отмечается в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.