В Киеве возложили цветы к Кургану бессмертия

В столичном парке Победы в День памяти и примирения состоялись торжественные мероприятия с участием ветеранов и школьников.

В киевском парке Победы в День памяти и примирения 8 мая состоялось торжественное возложение цветов к Кургану бессмертия, сообщает журналист Корреспондент.net.

Читай также: Фашистские преступники: националистов возмутил концерт Интера к 9 мая В мероприятии приняли участие ветераны Второй мировой войны, ветераны АТО, представители городских властей и школьники. На мероприятии играл муниципальный оркестр. Почетный караул произвел салют из стрелкового оружия. В мероприятии приняли участие ветераны Второй мировой войны, ветераны АТО, представители городских властей и школьники. На мероприятии играл муниципальный оркестр. Почетный караул произвел салют из стрелкового оружия.

Завтра, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в столичном парке победы продолжатся торжественные мероприятия. В 14.00 для ветеранов Второй мировой состоится большой праздничный концерт с традиционной полевой кашей.

Курган бессмертия в Киеве был открыт в 1967 году на главной аллее парка Победы — в память о героях, которые отдали жизнь за свободу и независимость Родины в Второй мировой войны. Земля для кургана привезена с солдатских и партизанских могил, которые находятся на территории государств-участников Второй Мировой войны. Реконструкция Кургана проведена в 2004 году в честь 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Напомним, в Украине с 2015 года 8 мая отмечается День памяти и примирения. Он был учрежден Указом президента Петра Порошенко для “достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма“. Символом праздника 8 мая является красный мак. Этот цветок — памятный знак жертв военных и гражданских конфликтов, отображение кровавого следа от выстрела. Цветы красного мака изначально были символом трагических событий Первой мировой войны, и воспевались в стихотворении “На полях Фландрии“ канадца Джона Маккрея. В 2014 году красный мак и слоган “Ніколи знову“ стали использоваться в Украине во время празднования Дня победы во Второй мировой войне.

9 мая в Украине отмечается в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.