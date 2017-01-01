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Задержанного в Эмиратах Рудьковского отпустили - СМИ

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Бывшего украинского министра задержали в Дубае из-за подозрения в подделке документов. После освобождения он покинул ОАЭ.
Рудьковский официально в розыске в Украине не находится
Рудьковский официально в розыске в Украине не находится
rian.com.ua

В Объединенных Арабских Эмиратов правоохранители отпустили экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского и он покинул страну. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Генпрокуратуре во вторник, 8 мая.

“Его задержала местная полиция из-за подозрения в подделке документов. В дальнейшем он был освобожден и впоследствии покинул территорию ОАЭ“, - отметил собеседник агентства.

При этом он опроверг распространенную в СМИ информацию, что правоохранители ОАЭ задержали Рудьковского с иракским паспортом. “Никаких поддельных иракских паспортов не было“, - утверждает источник.

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По словам собеседника агенства, бывший депутат в розыске в Украине не находится.

Ранее появилась информация, что Рудьковского в начале апреля задержали правоохранители ОАЭ и он до 20-ых чисел находился в местной тюрьме.

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Теги: Украина, Рудьковский, ОАЭ, Дубай
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