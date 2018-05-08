В Днепропетровской области 19 школьникам стало плохо на линейке

Детям массово становится плохо на школьных линейках.

Вслед за происшествием в Черкассах, где на линейке стало плохо более, чем 50-ти ученикам, подобный инцидент случился в школе города Новомосковск, Днепропетровская область. Об этом во вторник, 8 мая, сообщило местное издание Полезная газета.

Инцидент произошел на праздничной школьной линейке ко Дню памяти и примирения - пострадали 19 учеников Новомосковской СОШ №6

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Как сообщает издание, на мероприятии, начавшемся в 8:00 утра дети почувствовали себя плохо, у кого-то кружилась голова, но никто из детей не терял сознание. Руководство школы вызвало скорую помощь.

Документ о состоянии детей poleznaya.dp.ua

В школу прибыли несколько машин скорой, медики оказали детям медицинскую помощь.

Все ученики, которые почувствовали себя плохо, учились в разных классах и в этот день еще не посещали школьную столовую.

Медработники констатировали у 18-ти детей вегетососудистый пароксизм и не стали забирать в больницу – только оказали помощь на месте. Один ребенок был госпитализирован с диагнозом невротическая реакция, состояние после синкопе, судорожная готовность. Ребенок 2005 года рождения получил помощь в больнице и был отпущен домой.

Напомним, в Черкасской школе в этот же день, 8 мая, дети массово потеряли сознание на школьной линейке. 11 детей попали в реанимацию.