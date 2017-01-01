СБУ провела обыски у руководителей Компартии

Антиукраинские агитматериалы готовились с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.

Почти 4 миллиона украинцев погибло только от голодомора 1930-х годов

Читай также: Ленин жив в Раде: какие фракции продвигают идеи коммунистов

В Киеве и области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели следственные действия у руководителей Коммунистической партии. Изъяты агитационные материалы с запрещенной символикой, подготовленные к 9 мая. Сейчас следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и по факту государственной измены, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читай также: Россия - театр абсурда: крестным ходом прошли пионеры

“В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти. Следствием также получена информация о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины“, - отмечается в сообщении СБУ.

Как уточняет УНН, сегодня утром сотрудники СБУ провели обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича. Также на данный момент обыск проводят и в офисе КПУ.

“Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей Компартии“, — говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили агитматериалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима.

Читай также: “Это символ убийства“: украинцы добились декоммунизации австралийской рекламы

Агитационные материалы по заказу российских кураторов планировалось распространить к 9 мая, “чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений“.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, в 2015 году суд запретил деятельность КПУ.

Как сообщалось, в феврале в Киеве избили коммуниста c листовками о “нацистской оккупации“.