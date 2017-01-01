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СБУ провела обыски у руководителей Компартии

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Антиукраинские агитматериалы готовились с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.
СБУ провела обыски у руководителей Компартии
© ssu.gov.ua
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  • Почти 4 миллиона украинцев погибло только от голодомора 1930-х годов
  • Запланированные акции протеста были проплачены российскими кураторами
  • Руководителей КПУ подозревают в госизмене
  • СБУ продолжает расследование
  • КПУ сотрудничает со страной-агрессором
  • Россия заинтересована в разжигании внутренних конфликтов в стране
  • Целью готовящихся акций была дестабилизация обстановки в стране
  • Агитматериалы хотели распространить к 9 мая
СБУ провела обыски у руководителей Компартии
Почти 4 миллиона украинцев погибло только от голодомора 1930-х годов
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В Киеве и области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели следственные действия у руководителей Коммунистической партии. Изъяты агитационные материалы с запрещенной символикой, подготовленные к 9 мая. Сейчас следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и по факту государственной измены, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

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“В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти. Следствием также получена информация о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины“, - отмечается в сообщении СБУ.

Как уточняет УНН, сегодня утром сотрудники СБУ провели обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича. Также на данный момент обыск проводят и в офисе КПУ.

“Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей Компартии“, — говорится в сообщении. 

Во время обысков правоохранители обнаружили агитматериалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима.

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Агитационные материалы по заказу российских кураторов планировалось распространить к 9 мая, “чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений“.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, в 2015 году суд запретил деятельность КПУ.

Как сообщалось, в феврале в Киеве избили коммуниста c листовками о “нацистской оккупации“.

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Теги: СБУ, обыски, Кромпартия, Россия, провокаторы, агитация
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