Под Николаевом произошло лобовое ДТП: есть жертвы

Среди пострадавших - иностранные граждане и ребенок.

В ночь на 8 мая, в 03:40 на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. Всего пострадало 7 человек, двое из которых являются иностранными гражданами, один мужчина погиб. Об этом сообщил сайт ГСЧС Николаевской области.

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В сообщении говорится, что авария произошла на 72-м километре трассы М-14 (Одесса-Мелитополь-Новоазовск) неподалеку от села Федоровка Березанского района. По названному адресу прибыло дежурное отделение 8 Государственной пожарно-спасательной службы. В результате столкновения автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2 пострадали 7 человек, двое из которых – граждане Турции, в том числе один ребенок.

В результате столкновения один человек погиб, двое в тяжелом состоянии mk.dsns.gov.ua

“Водитель Hyundai Elantra, мужчина 1981 г.р. оказался заблокированным изуродованными элементами автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического резака-розжима его деблокировали и передали врачам. Все пострадавшие госпитализированы в Березанскую центральную районную больницу“ – говорится в сообщении.

По уточненной информации стало известно, что деблокированный водитель скончался в больнице. Сейчас водитель и девочка 2000 г.р., которые находились в машине AC S2, находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 8 мая в Ровенской области авто вылетело с дороги: двое погибших.