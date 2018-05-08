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Танцы на ранах общества: Нацсовет отреагировал на скандал вокруг Интера

Комментариев: 2
Концерт Интера в Нацсовете назвали очередной манипуляцией и танцами на ранах общества.
Нацсовет не сообщает, будут ли в отношении Интера приниматься меры
Нацсовет не сообщает, будут ли в отношении Интера приниматься меры
УНИАН

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины прокомментировал скандальный отрывок из концерта телеканала Интер Победа. Одна на всех, который приурочен к 9 мая, и призвал “прекратить попытки раскалывать страну“.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

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“Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, которыми, как правило, являются ветхозаветные концерты вроде голубого огонька - является никакой не свободой слова, не точкой зрения, а действиями, которые направлены на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды“, - говорится в сообщении.

Ведомство призвало вещателей более взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению.

При этом Нацсовет не указывает название телеканала в своем обращении и не уточняет, будут ли приняты в отношении Интера приняты какие-либо санкции или проверки. 

Напомним, 7 мая в Сети появился отрывок из концерта Победа. Одна на всех, снятый телеканалом Интер для показа на 9 мая, на котором ведущие делают ряд резонансных заявлений относительно украинских националистов, Дня Победы, декоммунизации в стране и национальных Героев Украины.

В свою очередь, партия Национальный корпус обвинила телеканал в “манипулировании сознанием граждан“ и в “подыгрывании российской пропаганде“.

Ранее, 5 апреля, Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканалов Интер и Воля Cine + MIX (ООО Виа Медиа) за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка. 

До этого, 22 февраля, была назначена проверка Интера из-за показов советских фильмов с российскими актерами и режиссером из черного списка.

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Теги: Нацсовет, телеканал, Интер, концерт, 9 мая, День Победы, скандал
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Комментариев (2)
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krolikoff_net    08.05.2018, 15:16
Оценка:  -3
krolikoff_net
Лицензия на вещание у сепаратиство из Интера заканчивается в июне 2018 . Самое время ее не продлевать . Такие подстрекательские каналы не должны сущетсвовать у страны ведущей войну .
kasatka222    08.05.2018, 15:06
Оценка:  +2
kasatka222
что за бред, совсем крыша поехала у нац советчиков
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