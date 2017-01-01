Погода на 9 мая в Украине: жара и грозы
В Украине в среду, 9 мая, прогнозируют 22-26 градусов тепла, в некоторых областях возможны грозы.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Сейчас на севере, востоке и в центре солнечно, а запад и юг - прикрыты влажными облаками. “Теплее всего на севере, а юг - прохладный“, - сообщила Диденко.
Синоптик отметила, что 9 мая погода существенно не изменится.
“Будет свежим юг +16 +22, почти жарким север - до +26 +29 градусов. В Киеве 9 мая очень тепло, даже жарко, +28, без осадков. В общем в Украине в среду +22 +26 градусов“, - написала она.
По данным Укргидрометцентра, 9 мая в южной части, западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы. На остальной территории возможен небольшой дождь.
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Температура ночью 11-16 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла. В южной части и местами в Карпатском регионе - 17-22 градусов тепла.
В Киеве 9 мая будет без осадков. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем +26...28 .
Ранее сообщалось, что в Киеве началось метеорологическое лето. Метеорологическая весна быстро закончилась.