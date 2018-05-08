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Захарченко: Мы объединимся с Россией в союз

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Главарь ДНР Александр Захарченко заявил о намерении держаться поближе к стране-агрессору, без помощи которой боевики не способны воевать против украинской армии.
В ДНР хотят объединиться с Россией
В ДНР хотят объединиться с Россией
beztabu.net

Главарь ДНР Александр Захарченко заявил, что “республика“ настроена всесторонне укреплять связи с РФ, вплоть до создания в будущем с Москвой единого военно-политического, экономического и культурного пространства.

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Как сообщают СМИ сепаратистов, это заявление Захарченко сделал 7 мая на съезде возглавляемого им общественного движения “Донецкая республика“.

ДНР станет суверенным государством. Мы берем курс на укрепление нашей независимости и сближение с братской Россией... Мы объединимся с Россией в союз, в единое военно-политическое, экономическое и культурное пространство. Общее будущее с Россией - наш твердый выбор“, - сказал он.

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Напомним, 25 апреля сообщалось, что в Донецке боевики заставили бюджетников выложить на стадионе бумажный портрет захарченко. Для участия во “флешмобе“ согнали 900 человек.

В 2018-ом Захарченко также запретил бюджетникам выезжать за пределы ОРДО и запретил своим “чиновникам“ владеть недвижимостью в свободной Украине.
 

Также напомним, что 18 апреля боевик Александр Ходаковский заявил, что жителям территорий подконтрольным ДНР не стоит надеяться на “подъем экономики“, пока не закончится война.

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Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Захарченко, Россия, объединение
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Комментариев (1)
diver117    08.05.2018, 15:18
Оценка:  0
diver117
Россия к себе не берет, просто пользует как дешевку.
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