В Кривом Роге во время парада несколько студентов потеряли сознание

Это уже третий подобный случай за день. Медики оказывали студентам помощь на месте.

Во вторник, 8 мая, в Кривом Роге на проспекте Мира проходит парад ко Дню памяти и примирения. Во время торжественного марша, четверо участников-студентов внезапно потеряли сознание. Об этом сообщает Первый Криворожский.

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По данным издания, из строя вывели троих студентов Криворожского колледжа Национального авиационного университета и одного студента лицея с усиленной военной подготовкой. На место вызвали медиков, которые оказали первую помощь студентам. Госпитализация не понадобилась.

Напомним, это уже третий инцидент внезапной потери сознания детей и молодежи за 8 мая. Сообщалось, что в Черкасской школе на линейке дети и один учитель массово почувствовали себя плохо, школьники начали терять сознание – в результате 11 учеников оказались в реанимации. На данный момент госпитализирован 51 человек.

Спустя пару часов о похожем случае сообщили из города Новомосковск Днепропетровской области, где стало плохо 19 детям и одному ребенку потребовалась госпитализация с судорожной готовностью.