В Одесской области школьный автобус вылетел с дороги

В транспортном средстве находилось 15 учеников.

Школьный автобус, перевозивший детей от места проживания до учебного заведения, на автодороге возле села Домница съехал в кювет. В это время в автобусе находилось пятнадцать школьников.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Никто из детей не пострадал, их осмотрел врач, сейчас они находятся дома. Водитель трезвый, он объяснил, что у транспортного средства внезапно отказали тормоза“, - рассказал начальник Подольского ОП Николай Пищанский.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции уточнили, что в рамках уголовного производства полицейские проверят документы о прохождении технического осмотра транспортного средства, водительское удостоверение, страховой полис, отметки о прохождении водителем медицинского осмотра перед выездом на маршрут.

Как сообщалось 8 мая, в Ровенской области авто вылетело с дороги - двое мужчин погибло.