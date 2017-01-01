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В Одесской области школьный автобус вылетел с дороги

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В транспортном средстве находилось 15 учеников.
По факту ДТП открыто уголовное производство
По факту ДТП открыто уголовное производство
od.npu.gov.ua

Школьный автобус, перевозивший детей от места проживания до учебного заведения, на автодороге возле села Домница съехал в кювет. В это время в автобусе находилось пятнадцать школьников.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Никто из детей не пострадал, их осмотрел врач, сейчас они находятся дома. Водитель трезвый, он объяснил, что у транспортного средства внезапно отказали тормоза“, - рассказал начальник Подольского ОП Николай Пищанский.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции уточнили, что в рамках уголовного производства полицейские проверят документы о прохождении технического осмотра транспортного средства, водительское удостоверение, страховой полис, отметки о прохождении водителем медицинского осмотра перед выездом на маршрут.

Как сообщалось 8 мая, в Ровенской области авто вылетело с дороги - двое мужчин погибло.

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Теги: школьники, ДТП, автобус, Одесская область
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