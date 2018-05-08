Состояние госпитализированных в Черкассах детей стабильное – Гройсман

В больницах Черкасс с симптомами отравления находятся 53 ученика и два учителя общеобразовательной школы №8.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил в больнице Черкасс отравившихся школьников и заявил, что состояние их здоровья стабильное. Об этом глава правительства написал в своем Twitter во вторник, 8 мая.

“Черкасская областная детская больница. Посетил детей, состояние всех стабильное… Здесь остаются врачи из Киева, которые приехали вместе с нами“, – сообщил премьер.

Гройсман похвалил врачей Владимир Гройсман / Twitter

Читай также: В Днепропетровской области 19 школьникам стало плохо на линейке

По словам Гройсмана, местные врачи сработали “оперативно и профессионально“.

“Все анализы сделаны, рисков нет. Организуем лабораторную поддержку“, – добавил он.

По словам главы правительства, одна из версий - “локальное распыление“ какого-то вещества. Какого именно - сейчас выясняют специалисты в лаборатории.

Премьер также отметил, что отравление в Черкассах и в Новомосковске (там 8 мая тоже стало плохо детям), по предварительным данным, никак не связаны.

Супрун говорит, что результаты анализов еще не готовы facebook.com/volodymyrgroysman

В больницу также приехала и.и министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она отметила, что за пределами территории школы отравлений не было.

“Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха для установления причин“, - отметила она.

Согласно данным управления ГСЧС в Черкасской области по состоянию на 14.30, в больницах Черкасс с симптомами отравления находятся 53 ученика и два учителя общеобразовательной школы №8.

Напомним, утром 8 мая поступила информация из Черкасс о том, что на территории школы №8 во время проведения линейки почувствовали ухудшение самочувствия и потеряли сознание ученики (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ребенка. Симптомы отравления: тошнота, головокружение, головная боль. Помимо детей, плохо стало двоим учителям и двоим военнослужащим из в/ч, расположенной недалеко от школы.

В ГСЧС заявили, что причиной отравления могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится неподалеку от школы. Но результатов анализов еще нет.