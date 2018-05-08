Савченко требует пускать ее на заседания Рады

Депутат просит обеспечить “присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью осуществления голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Верховной Рады“.

Депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, потребовала о предоставлении ей возможности посещать заседания Верховной Рады.

Соответствующее обращение в Генпрокуратуру было опубликовано в Facebook на ее странице.

“Я, Савченко Надежда Викторовна, 11.05.1981 года рождения, является действующим народным депутатом и должна выполнять возложенные на меня обязанности“, - говорится в обращении.

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Савченко сослалась на закон О статусе народного депутата Украины, закона О Регламенте Верховной Рады Украины, а также закона О выборах народных депутатов Украины.

Согласно законам, она заявила, что имеет право посещать заседания парламента, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и выполнять ряд других функций.

Савченко также потребовала обеспечить ей “присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью осуществления голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Верховной Рады“.

Напомним, 6 мая один из адвокатов Савченко сообщил, что защищать обвиняемую в подготовке терактов будет Александр Шадрин, который ранее представлял интересы сепаратистов - экс-мэра Славянска Нели Штепы и антимайдановца Гната Кромского по кличке Топаз.

Ранее, 20 апреля, помощник депутата заявила о начале акции “Требуй встречи с народным депутатом Надеждой Савченко“ и намерениях добиться чтобы нардеп могла принимать граждан в СИЗО.