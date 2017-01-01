Четырех сотрудников Криворожгаза осудили за мошенничество

Организованная преступная группировка более года обманывала жителей многоэтажек.

Преступники обманули 118 граждан на общую сумму более 174 тысяч гривен actual.today

В городе Кривой Рог сотрудники ПАО Криворожгаз в течение 2015-2016 годов обманули 118 граждан на сумму 174 тысяч гривен. Саксаганский районный суд признал виновными в мошенничестве и приговорил четырех сотрудников организации к 5 годам лишения свободы, но, учитывая то, что они раскаялись и компенсировали причиненный ущерб, они были освобождены от отбывания наказания с установлением испытательного срока 3 года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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“Указанные лица с целью незаконного обогащения организовались в преступную группу для получения стабильной прибыли за счет завладения путем обмана денежными средствами абонентов газоснабжающего предприятия в сумме от 850 до 1700 грн с каждой квартиры”, — говорится в сообщении.

Для “маскировки“ преступники осуществляли “рейды”. Они представлялись инспекторами по выявлению фактов самовольного подключения потребителями газовых приборов и устройств к системе газоснабжения.

При этом мошенники “проводили” разъяснительную работу среди населения о необходимости приведения исполнительно-технической документации в соответствии с проектными решениями и требованиями нормативных документов.

“При этом, путем введения владельцев домовладений в заблуждение о фактической стоимости услуг по изготовлению такой документации, “поставщики услуг“ умышленно завышали ее в пять раз, завладевали их денежными средствами“, — отметили в прокуратуре.

Кроме того, лля создания мнимой правомерности своих действий из документального оформления результатов своей “работы” фальшивые сотрудники составляли и утверждали фиктивные документы.

Таким образом, в течение января 2015 — май 2016 “газовики” обманули 118 граждан на общую сумму более 174 тыс. грн.

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Всех четырех мошенников приговорили к 5 годам лишения свободы. Благодаря их искреннему раскаянию, добровольному возмещению причиненного ущерба, а также разоблачению трех организаторов преступной схемы, находящихся в розыске, преступников освобождили от тюремного срока с испытательным сроком 3 года.

Как сообщалось 10 апреля, в Крыму мошенницы из РФ “заработали“ более 160 млн рублей.