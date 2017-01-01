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Четырех сотрудников Криворожгаза осудили за мошенничество

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Организованная преступная группировка более года обманывала жителей многоэтажек.
Преступники обманули 118 граждан на общую сумму более 174 тысяч гривен
Преступники обманули 118 граждан на общую сумму более 174 тысяч гривен
actual.today

В городе Кривой Рог сотрудники ПАО Криворожгаз в течение 2015-2016 годов обманули 118 граждан на сумму 174 тысяч гривен. Саксаганский районный суд признал виновными в мошенничестве и приговорил четырех сотрудников организации к 5 годам лишения свободы, но, учитывая то, что они раскаялись и компенсировали причиненный ущерб, они были освобождены от отбывания наказания с установлением испытательного срока 3 года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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“Указанные лица с целью незаконного обогащения организовались в преступную группу для получения стабильной прибыли за счет завладения путем обмана денежными средствами абонентов газоснабжающего предприятия в сумме от 850 до 1700 грн с каждой квартиры”, — говорится в сообщении.

Для “маскировки“ преступники осуществляли “рейды”. Они представлялись инспекторами по выявлению фактов самовольного подключения потребителями газовых приборов и устройств к системе газоснабжения.

При этом мошенники “проводили” разъяснительную работу среди населения о необходимости приведения исполнительно-технической документации в соответствии с проектными решениями и требованиями нормативных документов.

“При этом, путем введения владельцев домовладений в заблуждение о фактической стоимости услуг по изготовлению такой документации, “поставщики услуг“ умышленно завышали ее в пять раз, завладевали их денежными средствами“, — отметили в прокуратуре.

Кроме того, лля создания мнимой правомерности своих действий из документального оформления результатов своей “работы” фальшивые сотрудники составляли и утверждали фиктивные документы.

Таким образом, в течение января 2015 — май 2016 “газовики” обманули 118 граждан на общую сумму более 174 тыс. грн.

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Всех четырех мошенников приговорили к 5 годам лишения свободы. Благодаря их искреннему раскаянию, добровольному возмещению причиненного ущерба, а также разоблачению трех организаторов преступной схемы, находящихся в розыске, преступников освобождили от тюремного срока с испытательным сроком 3 года.

Как сообщалось 10 апреля, в Крыму мошенницы из РФ “заработали“ более 160 млн рублей.

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Теги: Криворожгаз, счетчик газа, мошенники, Кривой Рог
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