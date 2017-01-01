Переключиться на мобильную версию

Киев украшают цветочными панно к финалу ЛЧ

Комментариев: 0
На Голосеевском и Броварском проспектах столицы уже появились цветочные панно к финалу Лиги чемпионов УЕФА.
В Киеве появились цветочные панно к финалу Лиги чемпионов
В Киеве появились цветочные панно к финалу Лиги чемпионов
facebook.com/zelenbud

Сотрудники Киевзеленстроя украшают столицу тематическими цветочными панно к финалу Лиги чемпионов УЕФА и Лиги УЕФА среди женщин. Об этом во вторник, 8 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба коммунального объединения.

Сотрудники Киевзеленстроя вдоль основных транспортных магистралей города устанавливают тематические цветочные панно и конструкции объемных надписей с использованием официального хэштега #UCLfinal.

Так, на Голосеевском проспекте уже появилась объемная надпись и тематическая клумба. Также на улице Набережно-Крещатицкая создали цветочное панно. На Броварском проспекте на транспортной развязке возле станции метро Черниговская в Деснянском районе установили тематическое панно и начали обустраивать цветочную композицию.

 

 

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Лига Чемпионов, цветы, фото, УЕФА, Лига Чемипонов, Киевзеленстрой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь