На Голосеевском и Броварском проспектах столицы уже появились цветочные панно к финалу Лиги чемпионов УЕФА.

Сотрудники Киевзеленстроя украшают столицу тематическими цветочными панно к финалу Лиги чемпионов УЕФА и Лиги УЕФА среди женщин. Об этом во вторник, 8 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба коммунального объединения.

Сотрудники Киевзеленстроя вдоль основных транспортных магистралей города устанавливают тематические цветочные панно и конструкции объемных надписей с использованием официального хэштега #UCLfinal.

Так, на Голосеевском проспекте уже появилась объемная надпись и тематическая клумба. Также на улице Набережно-Крещатицкая создали цветочное панно. На Броварском проспекте на транспортной развязке возле станции метро Черниговская в Деснянском районе установили тематическое панно и начали обустраивать цветочную композицию.

Cмотрите фотогалерею: Киев украшают цветочными панно к финалу ЛЧ

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.

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