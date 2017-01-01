В Хмельницкой области рухнула стена: расплющило два авто

В результате разрушения строения мебельной фабрики пострадали два легковых автомобиля - Nissan и ВАЗ.

Никто из людей не пострадал km.dsns.gov.ua

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В поселке городского типа Дунаевцы Хмельницкой области на территории мебельной фабрики обрушилась стена. В результате инцидента были повреждены припаркованные автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о обрушении стены на территории фабрики поступило в Службу спасения 8 мая в 12:44.

В результате инцидента было завалено помещение с оборудованием и два припаркованных рядом легковых автомобиля Nissan и ВАЗ.

Прибыв на место происшествия спасатели приступили к разбору обрушенных конструкций.

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“Осложняла работу пожарных газовая установка на автомобилях ВАЗ, которая получила повреждения во время обрушения стены. Работникам ГСЧС удалось устранить опасность газовой установки и осуществить разбор всех завалов“, - отметили в ведомстве

К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Спасателям удалось разобратьзавалы km.dsns.gov.ua

Как сообщалось 7 мая, под Полтавой обрушилось здание спорткомплекса.