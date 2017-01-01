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В Кривом Роге на параде потеряли сознание четыре человека

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Все потерявшие сознание были участниками парада ко Дню памяти и примирения и шли в курсантских колонах.
На место были вызваны медики, которые оказали пострадавшим необходимую помощь
На место были вызваны медики, которые оказали пострадавшим необходимую помощь
Первый городской

В Кривом Роге на параде ко Дню памяти и примирения четыре человека потеряли сознание. Об этом сообщает Первый городской во вторник, 8 мая.

По данным СМИ, все потерявшие сознание были участниками парада и шли в курсантских колонах. Трое - студенты Криворожского колледжа Национального авиационного университета, еще один - учащийся лицея с усиленной военной подготовкой.

Сообщается, что на место были вызваны медики, которые оказали студентам необходимую помощь.

Ранее сегодня в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в школе с плохим самочувствием обратились 19 детей.

 

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Теги: здоровье, парад, Кривой Рог, День Памяти, сознание
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Источник: korrespondent.net

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