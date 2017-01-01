Избиение "киборга": подозреваемую взяли под стражу

Подольский районный суд Киева вынес решение арестовать участницу нападения на Дмитрия Вербича Екатерину Лапинскую до 5 июня.

Подозреваемую в нападении на "киборга" Лапинскую взяли под стражу voi.com.ua

Подольский суд Киева решил взять под стражу одну из подозреваемых в избиении "киборга" Дмитрия Вербича - Екатерину Лапинскую. Об этом во вторник, 8 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Во время заседания судья Гребенюк объявил, что было принято решение о взятии подозреваемой под стражу сроком до 5 июня 2018 года.

По данным СМИ, сначала прокуратура просила ареста на 60 суток, однако суд уменьшил срок на месяц, учитывая инвалидность подозреваемой.

К слову, во время заседания суда Лапинская сказала, что она является инвалидом первой группы. Подозреваемая перенесла трансплантацию почек.

Ранее Служба безопасности Украины установила, что организатором нападения на Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины и скрывается в Польше.

Напомним, 2 мая в Киеве произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, воевавшего в Донецком аэропорту.

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