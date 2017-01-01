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Отравление в Черкассах: в больницы обратились 94 ребенка

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Врачи констатируют, что у пострадавших детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.
В реанимации находятся 11 детей
В реанимации находятся 11 детей
ГСЧС Украины

В результате массового отравления в городе Черкассы к врачам обратились 94 ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения во вторник, 8 мая.

"Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей", – говорится в сообщении.

Состояние госпитализированных остается стабильным. При этом врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

"11 детей до сих пор остаются в реанимации", – подчеркнули в ведомстве.

Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет.

Сейчас в Минздраве ожидают результатов анализов почвы, воды и воздуха.

Напомним, утром 8 мая поступила информация из Черкасс о том, что на территории школы №8 во время проведения линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ребенка. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

Позже в ГСЧС заявили, что причиной отравления могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится неподалеку от школы. Также рассматривается версия, что кто-то мог распылить неизвестное вещество в воздухе.

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Теги: Отравления, дети, Минздрав, больницы, школа, школьники, МОЗ, Черкассы, отравление, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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