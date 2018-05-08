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Львовяне организовали ретрансляцию каналов России и ДНР

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Группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту.
Силовики провели санкционированные обыски в офисном помещении подозреваемых
Силовики провели санкционированные обыски в офисном помещении подозреваемых
Пресс-центр СБУ

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией разоблачили и прекратили ретрансляцию телеканалов России и самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 8 мая.

"Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через созданный в сети Интернет собственный веб-ресурс", - сообщает СБУ.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисном помещении подозреваемых. Во время обысков было обнаружено и изъято оборудование, что подтверждает противоправную деятельность местных жителей.

Ранее силовики заблокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов.

 

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Теги: Львов, СБУ, телевидение, обыск, телеканалы, телеканал, российское телевидение, ДНР, обыски
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    08.05.2018, 21:16
Оценка:  0
Ruspidor
Ну кард шаринг - это понятно, а что, днр уже на спутниен вещает?
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