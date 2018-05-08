Группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту.

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией разоблачили и прекратили ретрансляцию телеканалов России и самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 8 мая.

"Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через созданный в сети Интернет собственный веб-ресурс", - сообщает СБУ.

Cмотрите фотогалерею: Львовяне организовали ретрансляцию каналов России и ДНР

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисном помещении подозреваемых. Во время обысков было обнаружено и изъято оборудование, что подтверждает противоправную деятельность местных жителей.

Ранее силовики заблокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов.

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