День Победы: хроника событий 9 мая в Украине и России

В Украине и России 9 мая празднуют как День Победы, хотя Украина официально отказалась от термина ВОВ. Традиционно в этот день проходят стычки с участием националистов.

В среду, 9 мая Украина празднует День победы над нацизмом, тогда в России этот праздник традиционно называют Днем победы в Великой отечественной войне. И в Украине, и в России, это праздник государственный и объявлен выходным днем.

Для правоохранителей 9 мая традиционно неспокойное время, поскольку сторонники советской историографии и националисты абсолютно по-разному оценивают роли СССР и Украинской повстанческой армии во Второй мировой войне.

Из России в Украину не так давно пришла традиция проводить акцию “Бессмертный полк“, в которой по оригинальной задумки внуки и правунки выносят портреты воевавших дедов, хотя по факту это далеко не так (в Москве и в Донецке, к примеру, на подобных акциях ходили с портретами ликвидированных на Донбассе боевиков Гиви и Моторолы, которые к ВОВ или Второй мировой не имеют ни малейшего отношения, как к самим боевикам не имеют отношения люди, которые эти фотографиями выходят - тот же главарь ДНР Александр Захарченко).

В Беларуси Бессмертный полк в этом году вообще запретили, так что Украину в этом пане можно считать толерантной, хотя советская символика и георгиевские ленточки в нашей стране вне закона. Полицейские просят снимать эти ленточки, если встречают сопротивление - то их забирают, а любителей запрещенной символики штрафуют.

В противовес Бессмертному полку националисты проведут свои акции, которые ранее анонсировал Дмитрий Корчинский и организация ОУН. Чтобы избежать столкновений, полиция еще с 8 мая усилила патрулирование в городах.

Из необычных акций в этому году - Ветераны WoW, иронический “ответ“ на Бессмертный полк от новосозданной партии Демократическая орда. WoW - это World of Warcraft, одна из самых популярных в мире онлайн-игр, в которой есть собственная мифология с орками, троллями, эльфами, дварфами и прочими мифическими существами. Участники планируют выйти с портретами своих любимых героев, павших в боях.

Деморда проведет 9 мая акцию Ветераны WoW facebook.com/Demorda.party

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