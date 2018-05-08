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В Украине построят 15 хранилищ для боеприпасов

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Работы в таких масштабах и объемах в Украине никогда не проводились, уnверждает министр обороны Степан Полторак.
Степан Полторак во время поездки в Хмельницкую область
Степан Полторак во время поездки в Хмельницкую область
Минобороны Украины

В Украине будут построены 15 современных железобетонных хранилищ для боеприпасов и ракет. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 8 мая.

"Задача, которая стоит перед нами – ответственная, непростая, но вполне выполняемая… Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", – отметил Полторак во время инспекции военного арсенала в Хмельницкой области.

По его словам, планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ для хранения боеприпасов и ракет на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.

Также на базе арсеналов будут созданы производственные мощности по сборке и ремонту боеприпасов.

Полторак утверждает, что "подобные работы в таких масштабах и объемах в Украине никогда не проводились".

Напомним, 3 мая в горроде Балаклея Харьковской области возник очередной пожар возле военного арсенала с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. Через несколько дней в Балаклее местами наблюдалось лишь незначительное тление.

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Теги: Украина, боеприпасы, склад, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Cuklon    08.05.2018, 21:52
Оценка:  0
Cuklon
Все правильно - вже не зможуть так просто московські диверсанти підпалювати склади ...сучасні склади це ще одна ланка в перемозі у війні
Хюндай    08.05.2018, 21:47
Оценка:  -1
Хюндай
Да всё правильно ,строить и отмывать.Когда зарплаты и пенсии людям платить будут в евро?
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