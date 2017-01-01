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СБУ: У Симоненко нашли пистолет и 120 патронов

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Обыски у Петра Симоненко были проведены в рамках уголовного дела по статьям о госизмене и действиях, направленных на насильственное свержение власти.
Обнаруженный пистолет Стечкина и патроны
Обнаруженный пистолет Стечкина и патроны
СБУ

Сотрудники СБУ изъяли у главы Коммунистической партии Украины Петра Симоненко пистолет с глушителем и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 8 мая.

"Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что обыски у Симоненко были проведены в рамках уголовного дела по статьям о госизмене и действиях, направленных на насильственное свержение власти (ч.1 ст.111 ст. и ч.1 ст.109 УК Украины).

Петр Симоненко общается с сотрудниками спецслужбы. Фото: СБУ 
 

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у руководителей КПУ в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой. Также правоохранители заявили о готовившихся проплаченных акциях протеста.

Напомним, в Украине официально запрещена деятельность Коммунистической партии.

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Теги: Симоненко, СБУ, фото, Петр Симоненко, пистолет, Симоненко - КПУ, патроны
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Источник: korrespondent.net

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