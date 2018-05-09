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Порошенко: Бессмертный полк – часть пропаганды РФ

Комментариев: 5
Президент Петр Порошенко призвал соотечественников "не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во Второй мировой войне".
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Адміністрація Президента України
 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что акция "Бессмертный полк" может являться частью гибридной войны России.
 
"Я очень хорошо понимаю чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой. Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики, ту часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал из пятой колонны разных политических сил, которые внутри страны, внутри парламента и за ее границами. Они думают не о вас и не о вашей гордости, не о вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героических предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. И я прошу вас, будьте осторожны, прошу вас – не дайте себя использовать", – сказал Порошенко в ходе акции Первая минута мира ночью во вторник, 8 мая, в Киеве.
 
Президент обратил внимание на разницу между украинским и российским взглядом на историю и ее памятные даты.
 
"Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно нахохлившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой", – отметил глава государства.
 
"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов и против других стран, и собственно говоря, против всего мира", – сказал Порошенко.
 
Напомним, 8 мая президент Украины принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.
 
9 мая Украина отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Теги: 9 мая, Порошенко, День Победы, Бессмертный полк
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Источник: Интерфакс-Украина

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Комментариев (5)
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Sunbro    09.05.2018, 01:58
Оценка:  +2
Sunbro
"а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой", – НЕ Европа выиграла эту войну, поэтому праздновать им нечего.А мы победили нацизм. Да с огромным количеством жертв. Поэтому и праздник этот со слезами на глазах. Но все же праздник. Умалять нашу победу над нацизмом - преступление против павших...
Лобо    09.05.2018, 01:45
Оценка:  +3
Лобо
где посаженные в СИЗО те кто зигует, красуется со свастикой? Разве взяли под арест тех кто в одессе на митинге кричали про евреев? Или скоро кодекс перепишете под новых "героев"? Власть устраивает разгул нацистов и факельные шествия? Уже и Америка замечание вам делает...Стыдоба..
Лобо    09.05.2018, 01:41
Оценка:  +2
Лобо
почему стыдливо замалчиваете героизм советстких солдат ( украинских, российских и других национальностей) стараясь убрать праздник? Победа над фашизмом трагедия только для нацистов. Гарант конституции, скажи, почему преследуют и сажают только за георгиевские ленточки и не трогают неонацистов ,
Лобо    09.05.2018, 01:37
Оценка:  +2
Лобо
скажи, гарант конституции, а чьей частью гибридной пропаганды является прославление дивизии СС "Галичина" , Бандеры и Шухевича в накануне 9 мая? Просто интересно, как вы смеете прославлять тех кто ПОМОГАЛ Гитлеру, кто воевал с ним плесом к плечу ( до момента пока стали не нужны и пришлось прятатьс
Тетракварк    09.05.2018, 01:26
Оценка:  -3
Тетракварк
Я даже не знаю что это за полк такой и честно скажу, даже не заинтригован
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