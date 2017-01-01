Под Луганском нашли тайник с тремя мешками оружия

В тайнике было более 2000 патронов, 9 выстрелов к гранатометам, ручные гранаты РГД-5 и Ф1 и запал к гранате.

В Луганской области нашли тайник с оружием dpsu.gov.ua

Сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы обнаружили в лесополосе в Новоайдарском районе, недалеко от отдела пограничной службы Райгородка, скрытые боеприпасы и взрывчатые предметы. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает ГПСУ.

Пограничники заметили в двух местах примятую подсохшую траву. Военнослужащие, осмотрев прилегающую территорию, вызвали представителей Национальной полиции и ГСЧС.

Прибыв на место находки, пиротехники откопали тайник и из ямы глубиной с полметра достали три белых мешка с арсеналом опасных предметов. В частности, среди найденного было более 2 тысяч патронов калибра 5,45 мм, 213 патронов калибра 7,62 мм, 9 выстрелов к гранатометам, ручные гранаты РГД-5 и Ф1 и запал к гранате.

Обнаруженные предметы изъяты представителями Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий. Устанавливается факт возможного использования обнаруженных боеприпасов и гранат сепаратистами для штурма украинских военных объектов и проведения террористических актов.

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Ранее тайник с боеприпасами обнаружили на территории Тальновского района Черкасской области.

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