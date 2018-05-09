Парад Победы в Донецке: 20 парадных расчетов, Т-34 и Катюша

Ветераны Великой Отечественной заняли почетное место на площади Ленина.

В центре города собралось много зрителей сепаратистское издание

В центре Донецка с раннего утра сорались тысячи местных жителей, чтобы наблюдпть за парадом в честь Победы во Второй мировой войне.

“Элита силовых ведомств“ ДНР выстроилась в центре Донецка на улице Артема, тысячи жителей заполнили все пространство вокруг.

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“Ветераны Великой Отечественной заняли почетное место на близлежащей площади Ленина“, - отмечает сепаратистское издание, видимо речь идет о людях 1922-1924 годов рождения. Рядом на площади стоят и “руководители республики“.

Принимает парад “министр обороны“ ДНР генерал-лейтенант Владимир Кононов. В апреле 2014 года он пошел добровольцем в ряды пророссийских наемников незаконных вооруженных формирований и руководил ротой в Славянске. На счету Кононова свыше 40 боевых операций, включая бои в Славянске, Шахтерске, Иловайске.

Командует парадом “командующий оперативным командованием“ ДНР генерал-майор Денис Синенков.

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“Сегодня по улице Артема пройдут 20 парадных расчетов по 64 человека в каждом. Следом за пешей колонной проследует механизированная. В ее составе — техника времен Великой Отечественной. Это, в частности, штабной ГАЗ-67, легендарные Т-34, Катюша и полуторка“, - сообщает местное издание.

За ними пройдет техника, стоящая на вооружении сил ДНР: БМП, БТР, танки Т-64, Т-72, боевые машины ЗРК Стрела-10, самоходки Гвоздика, системы Град, 120-милиметровые полковые минометы, противотанковые пушки Рапира, гаубицы Д-30 и Мста-Б.

Завершит прохождение колонны советская 23-х миллиметровая спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 в составе двух крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось 8 мая, Украина отметила День памяти и примирения.