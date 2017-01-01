В ГПСУ исключили обмен экипажами ЯМК-0041 и Норд

Членов экипажа ЯМК-0041 задержали в водах, которые являются украинскими. Говорить о законности этого задержания нет оснований, заявил помощник главы ГПСУ.

Украинская сторона исключает возможность обмена задержанного экипажа крымского судна Норд на экипаж ЯМК-0041, который удерживают в аннексированном Крыму. Об этом в среду, 9 мая, пишет Крым. Реалии со ссылкой на помощника главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

По его словам, обмен невозможен.

"Это полный абсурд, потому что и те, и другие являются гражданами Украины. Поэтому обмен невозможен по сути. К тому же, членов экипажа баркаса задержали в водах, которые являются украинскими. Поэтому с украинской правовой позиции говорить о законности этого задержания нет оснований", - заявил Слободян.

Напомним, 4 мая российский сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое якобы вело незаконный вылов камбалы. Утверждалось, что пятерых украинцев задержали "в исключительной экономической зоне России" неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

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