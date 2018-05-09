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Порошенко почтил память жертв Второй мировой войны

Комментариев: 12
Торжественное шествие во главе с президентом страны прошло по Аллее Воинской Славы. Память героев почтили минутой молчания.
Петр Порошенко почтил память жертв Второй мировой войны
Петр Порошенко почтил память жертв Второй мировой войны
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 9 мая, в День победы над нацизмом, принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73 годовщины победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Торжественное шествие во главе с президентом прошло по Аллее Воинской Славы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания, а воины Почетного караула прошли перед монументом торжественным маршем.

В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители правительства, Администрации президента, духовенства и общественности.

Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.

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Теги: фото, 9 мая, Порошенко, Вторая мировая война, День Победы, Петр Порошенко
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Комментариев (13)
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Конфузий    09.05.2018, 12:09
Оценка:  0
Конфузий
А венок возложить слабо?
fagg77    09.05.2018, 11:43
Оценка:  -4
fagg77
rкакие ветераны там дедушкам и бабушкам как минимум 95 лет!
Spellpusha    09.05.2018, 11:36
Оценка:  -1
Spellpusha
По радио вещали "парад победы"...
Пора обедать, подумал Штирлиц.
Доблесть    09.05.2018, 11:31
Оценка:  +5
Доблесть
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
Letohradek    09.05.2018, 11:35
Оценка:  -3
Letohradek
Вами побежденные, живут лучше вас - победителей. Что празднуешь?
Olshankin    09.05.2018, 11:58
Оценка:  +1
Olshankin
Если бы победили побеждённые, то неполноценных рас здесь не было.
tvori    09.05.2018, 11:19
Оценка:  +8
tvori
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Грибус    09.05.2018, 11:23
Оценка:  -7
Грибус
Ты жертва мировой войны. О какой победе ты сейчас говоришь?
Letohradek    09.05.2018, 11:24
Оценка:  -9
Letohradek
Скорее, жертва путиливизора.
traktor23    09.05.2018, 11:16
Оценка:  +8
traktor23
Достали. Верните 2002-2004 и без этого дурдома. Верните нормальную жизнь без этого
Шаша*    09.05.2018, 11:08
Оценка:  -13
Шаша*
Слава Украине!
Слава Герою!
d@nnilka    09.05.2018, 11:03
Оценка:  +6
d@nnilka
Позор
Letohradek    09.05.2018, 11:11
Оценка:  -1
Letohradek
Что позорного в почтении памяти погибших??
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