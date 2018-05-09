Порошенко почтил память жертв Второй мировой войны
Президент Украины Петр Порошенко в среду, 9 мая, в День победы над нацизмом, принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73 годовщины победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Торжественное шествие во главе с президентом прошло по Аллее Воинской Славы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших.
Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания, а воины Почетного караула прошли перед монументом торжественным маршем.
В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители правительства, Администрации президента, духовенства и общественности.
Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.
Пора обедать, подумал Штирлиц.
Слава Герою!