Разрисовывавшие ограду Монумента Славы задержаны

Трое мужчин пытались написать "Оккупация" и "Советская оккупация". На одного составили протокол за мелкое хулиганство.

Во Львове 8 мая около 23.00 патрульная полиция задержала трех мужчин, которые разрисовывали ограду монумента Славы. Об этом в среду, 9 мая, сообщила пресс-служба полиции Львова.

У мужчин при себе обнаружили 4 аэрозольных баллончика с краской, а также 2 перечных и складной нож.

Мужчин задержали и доставили в Галицкий отдел полиции. Там выяснили, что это львовяне возрасте 19, 21 и 33 года. Один ранее привлекался за мелкое хулиганство. Старший взял вину, поэтому на него составили протокол о мелком хулиганстве.