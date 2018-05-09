Разрисовывавшие ограду Монумента Славы задержаны
Трое мужчин пытались написать "Оккупация" и "Советская оккупация". На одного составили протокол за мелкое хулиганство.
Во Львове 8 мая около 23.00 патрульная полиция задержала трех мужчин, которые разрисовывали ограду монумента Славы. Об этом в среду, 9 мая, сообщила пресс-служба полиции Львова.
У мужчин при себе обнаружили 4 аэрозольных баллончика с краской, а также 2 перечных и складной нож.
Мужчин задержали и доставили в Галицкий отдел полиции. Там выяснили, что это львовяне возрасте 19, 21 и 33 года. Один ранее привлекался за мелкое хулиганство. Старший взял вину, поэтому на него составили протокол о мелком хулиганстве.
Напомним, 8 мая в Праге облили краской памятник советскому маршалу. До этого в Днепре разрисовали памятник советским воинам. А вот в Харькове восстановили поваленный бюст советского маршала Жукова.
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Но как подобным занимаются этнические украинцы, которые в воевали в Красной армии, которые потеряли в страшной войне почти миллионов человек - уму непостижимо.