В Одессе после массового отравления сносят киоск с шаурмой

Городские службы совместно с владельцем кафе, в котором произошел инцидент, приступили к его демонтажу.

В Одессе демонтируют киоск по продаже шаурмы Вкус Востока, едой из которого отравились 13 человек. Об этом во вторник, 8 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергей Дубенко.

По его словам, после того, как появилась информация, что отравление произошло именно мясом птицы, в одесской мэрии состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие представители районных администраций города, управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей и управления рекламы, управления архитектуры и градостроительства, департамента муниципальной безопасности и управления Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области.

Было принято решение провести комплексные проверки санитарного состояния всех временных торговых объектов, реализующих мясные блюда, а также проверить у владельцев таких торговых точек наличие полного пакета разрешающих документов на данный вид деятельности. На совещании также было сказано, что городские власти намерены отменять документы на все временные сооружения, в которых, в нарушении всех действующих норм, происходит реализация шаурмы.

"В настоящий момент городские службы совместно с владельцем кафе, в котором произошел инцидент, приступили к его демонтажу. Также прямо во время совещания данный предприниматель связался с руководством лечебного учреждения, в котором проходят лечение пострадавшие от некачественной продукции, для оказания им всесторонней материальной помощи", - написал Дубенко.

Ранее сообщалось, что в Одессе зафиксировано массовую инфекционную вспышку после употребления потерпевшими шаурмы.

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