Парад 9 мая в оккупированном Луганске

В оккупированным Луганске сепаратисты проводят Парад Победы 9 мая. На площади танцуют дети и солдаты в форме.

В оккупированном Луганске проходит Парад Победы. На главную площадь города вывели солдат и технику среди которой ранее обещали танки Т-72, БМП, ЗРК Стрела-10, грузовики Урал.

Послевоенной колонны на площадь вышли танцоры. Дети, девушки и солдаты в форме показывали постановки в советском стиле. Дети также запустили в небо шарики цветов георгиевской ленты.

Генеральная репетиция парада Победы в Луганске прошла 7 мая на Театральной площади. Во ней принял участие и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Репетиция прошла по плану, бойцы показали высокий уровень строевой подготовки. Парад военной техники, как ранее и было запланировано, возглавил танк Т-34", - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Ранее СМИ сообщали о том, что ЛНР перебросила военную технику к Луганску для подготовки ее к параду Победы.