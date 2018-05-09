Украинская армия вооружена лучше, чем за всю ее историю - Порошенко

Глава государства напомнил, что ВСУ входят в десятку сильнейших европейских армий - на восьмом месте в соответствующем рейтинге на континенте.

Петр Порошенко заявил, что ВСУ вооружены не идеально, но лучшее за всю историю president.gov.ua

Украинская армия вооружена хоть и не идеально, но лучшее за всю ее историю. Такое заявление в среду, 9 мая, во время принятия военной присяги молодым пополнением 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины сделал президент Петр Порошенко, пишет Укринформ.

По словам главы государства, армия сегодня "одета, накормлена, обучена и мотивирована".

"Армия вооружена, хотя еще и не идеально, но лучше, чем когда-либо в нашей истории. Это не означает, дорогие новобранцы, что вас ждет легкая жизнь, но вас никогда больше не отправят строить дачи генералам", - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что, по оценкам авторитетного международного аналитического центра, ВСУ входят в десятку сильнейших европейских армий, восьмые - в соответствующем рейтинге на континенте и 29 в мире.

"И расти и крепнуть есть куда, тем более, что нам противостоит и угрожает войско страны-агрессора, больше и сильнее которого является только армия нашего партнера и союзника - Соединенных Штатов", - сказал президент.

Порошенко также отметил, что сейчас армия Украины пользуется самым высоким среди всех государственных институтов доверием.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, всего в рейтинге 136 стран.

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