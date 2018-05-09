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Украинская армия вооружена лучше, чем за всю ее историю - Порошенко

Комментариев: 4
Глава государства напомнил, что ВСУ входят в десятку сильнейших европейских армий - на восьмом месте в соответствующем рейтинге на континенте.
Петр Порошенко заявил, что ВСУ вооружены не идеально, но лучшее за всю историю
Петр Порошенко заявил, что ВСУ вооружены не идеально, но лучшее за всю историю
president.gov.ua

Украинская армия вооружена хоть и не идеально, но лучшее за всю ее историю. Такое заявление в среду, 9 мая, во время принятия военной присяги молодым пополнением 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины сделал президент Петр Порошенко, пишет Укринформ.

По словам главы государства, армия сегодня "одета, накормлена, обучена и мотивирована".

"Армия вооружена, хотя еще и не идеально, но лучше, чем когда-либо в нашей истории. Это не означает, дорогие новобранцы, что вас ждет легкая жизнь, но вас никогда больше не отправят строить дачи генералам", - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что, по оценкам авторитетного международного аналитического центра, ВСУ входят в десятку сильнейших европейских армий, восьмые - в соответствующем рейтинге на континенте и 29 в мире.

"И расти и крепнуть есть куда, тем более, что нам противостоит и угрожает войско страны-агрессора, больше и сильнее которого является только армия нашего партнера и союзника - Соединенных Штатов", - сказал президент.

Порошенко также отметил, что сейчас армия Украины пользуется самым высоким среди всех государственных институтов доверием.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, всего в рейтинге 136 стран.

 

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Теги: армия и вооружение, 9 мая, Порошенко, армия, Украинская армия, День Победы, ВСУ, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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тртрт    09.05.2018, 13:12
Оценка:  0
тртрт
У меня вопрос, а почему тогда украинская армия при Януковиче была на 21 месте в мире, а сейчас только на 29-м?
dj_qwe    09.05.2018, 13:17
Оценка:  0
dj_qwe
Ответ: на место в рейтинге влияет численность вооруженных сил, количество бронетехники, самолётов и флот.

Флот практически потеряли, много воздушного транспорта в ремонте или были уничтожены.

Вот и падение на 29-е место
dj_qwe    09.05.2018, 12:55
Оценка:  0
dj_qwe
Пожалуйста отправьте президенту фото автоматов калашникова 1984-1987 годов выпуска с передовой... ато он свято верит что в армии всё новое. Также фото патронов побитых коррозией, гранат с неработающими запалами, бронетехники с гнилыми днищами.
Хюндай    09.05.2018, 12:47
Оценка:  -1
Хюндай
Достижение.У нас вся страна уже вооружена без регистрации на оружие.
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