СБУ выслала из Украины двух российских журналисток
Сотрудники СБУ выслали из Украины спецкорреспондентов российских Первого канала и телеканала Россия, которые были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня победы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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“Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения“, - говорится в сообщении.
Двух журналисток выслали из Украины с запретом въезда на три года. Одну из них в Россию другую - в Казахстан.
Как сообщалось 9 мая, в Киеве главе Россотрудничества плеснули в лицо зеленкой, а спину облили фекалиями.