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СБУ выслала из Украины двух российских журналисток

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Сотрудники российских каналов готовили лживые сюжеты о Дне победы, с перекручиванием и искажением фактов.
Выслали спецкорреспондентов российских Первого канала и телеканала Россия
Выслали спецкорреспондентов российских Первого канала и телеканала Россия
ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ выслали из Украины спецкорреспондентов российских Первого канала и телеканала Россия, которые были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня победы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения“, - говорится в сообщении.

Одну журналистку отправили в РФ, вторую в Казахстан
Одну журналистку отправили в РФ, вторую в Казахстан
ssu.gov.ua

Двух журналисток выслали из Украины с запретом въезда на три года. Одну из них в Россию другую - в Казахстан.

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Как сообщалось 9 мая, в Киеве главе Россотрудничества плеснули в лицо зеленкой, а спину облили фекалиями.

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Теги: журналисты, пропаганда, СБУ
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