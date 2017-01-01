СБУ выслала из Украины двух российских журналисток

Сотрудники российских каналов готовили лживые сюжеты о Дне победы, с перекручиванием и искажением фактов.

Сотрудники СБУ выслали из Украины спецкорреспондентов российских Первого канала и телеканала Россия, которые были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня победы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения“, - говорится в сообщении.

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