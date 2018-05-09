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Парад 9 мая в Крыму

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В оккупированном Крыму 9 мая 2018 года провели Парады Победы в Симферополе и Севастополе.
Парад 9 мая в Симферополе 2018
Парад 9 мая в Симферополе 2018
kianews24.ru

В центре Симферополя 9 мая прошел праздничный Парад Победы, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На Парад в Симферополе в 2018 году пришло около 60 ветеранов Великой Отечественной войны. 

Cмотрите фотогалерею: Парад 9 мая в Крыму

 
 
Также в городе на площаде Ленина открыта Выставка военной техники и боевого вооружения армейских сил России.
 
Полное видео Парада Победы 2018 в Симферополе разместил российский телеканал "Россия 24".
 

Прошел праздничный парад 9 мая и в Севастополе. 

В нем приняли участие российские военнослужащие, представители Росгвардии и «юнармейцы».

«Юнармейцы» на параде в Севастополе, 9 мая 2018 года

Ранее в сети появилось видео репетиции парада 9 мая в оккупированном Севастополе. Видео опубликовано на странице Крым Реалии в Facebook.

Кадры подписаны словами: "Как под копирку. В Севастополе репетируют парад к 9 мая с танками, "Юнармией" и советскими песнями".

Парад 9 мая в оккупированном Донецке

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Теги: Крым, видео, фото, парад, 9 мая, День Победы, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    09.05.2018, 13:23
Оценка:  0
Глод
А где боевой лазерный комплекс? Где беспилотный подводный аппарат? Где крылатые ракеты с ядрёными силовыми установками?
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