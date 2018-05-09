Парад 9 мая в Крыму
В центре Симферополя 9 мая прошел праздничный Парад Победы, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На Парад в Симферополе в 2018 году пришло около 60 ветеранов Великой Отечественной войны.
Cмотрите фотогалерею: Парад 9 мая в Крыму
Прошел праздничный парад 9 мая и в Севастополе.
В нем приняли участие российские военнослужащие, представители Росгвардии и «юнармейцы».
Ранее в сети появилось видео репетиции парада 9 мая в оккупированном Севастополе. Видео опубликовано на странице Крым Реалии в Facebook.
Кадры подписаны словами: "Как под копирку. В Севастополе репетируют парад к 9 мая с танками, "Юнармией" и советскими песнями".
Парад 9 мая в оккупированном Донецке
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