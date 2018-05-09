9 мая в Днепре: агрессивные пенсионеры напали на полицейских

Полицейские пытались воспрепятствовать возложению к памятнику венка в виде звезды.

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В городе Днепр на проспекте Дмитрия Яворницкого 9 мая во время возложения цветов к памятнику генералу Ефиму Пушкину группа пенсионерок атаковала сотрудников полиции.

Об этом сообщает Информатор.

Активными участниками прошедшей акции были, в частности, представители запрещенной судом организации Союза советских офицеров.

Полицейские пытались помешать возложению к памятнику венка в виде звезды. При этом глава запрещенной организации Виктор Марченко вступил с правоохранителями в перепалку и угрожал перекрыть проспект. Его поддержали находившиеся рядом пожилые женщины с цветами, им удалось прорвать заслон патрульных и помочь пронести венок к памятнику.

После митингующие пошли колонной в сторону памятника Славы.

Как сообщалось, 9 мая в Киеве главе Россотрудничества плеснули в лицо зеленкой, а спину облили фекалиями.