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9 мая в Днепре: агрессивные пенсионеры напали на полицейских

Комментариев: 7
Полицейские пытались воспрепятствовать возложению к памятнику венка в виде звезды.
Инцидент устроили представители запрещенной судом организации Союза советских офицеров
Инцидент устроили представители запрещенной судом организации Союза советских офицеров
Скриншот из видео

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В городе Днепр на проспекте Дмитрия Яворницкого 9 мая во время возложения цветов к памятнику генералу Ефиму Пушкину группа пенсионерок атаковала сотрудников полиции.

Об этом сообщает Информатор.

Активными участниками прошедшей акции были, в частности, представители запрещенной судом организации Союза советских офицеров.

Полицейские пытались помешать возложению  к памятнику венка в виде звезды. При этом глава запрещенной организации Виктор Марченко вступил с правоохранителями в перепалку и угрожал перекрыть проспект. Его поддержали находившиеся рядом пожилые женщины с цветами, им удалось прорвать заслон патрульных и помочь пронести венок к памятнику.

После митингующие пошли колонной в сторону памятника Славы.

Как сообщалось, 9 мая в Киеве главе Россотрудничества плеснули в лицо зеленкой, а спину облили фекалиями.

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Теги: 9 мая, пенсионеры, звезда, Днепр
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Комментариев (7)
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Media-sapiens    09.05.2018, 14:02
Оценка:  +3
Media-sapiens
Декоммунизация - декоммунизацией, но звезда не красная...
Может теперь запретить флаги США?
Там 52 звезды, насколько я помню...
Letohradek    09.05.2018, 14:09
Оценка:  -5
Letohradek
Твои потуги тщетны Коммуно-фашизм не пройдет в Украине!
Letohradek    09.05.2018, 14:19
Оценка:  -4
Letohradek
комуно-фашики закрепились на Луганде, не более
Потому_что    09.05.2018, 13:55
Оценка:  +5
Потому_что
даже пенсионеры бьют этих реформированных..
Letohradek    09.05.2018, 14:04
Оценка:  -3
Letohradek
Что бы этого не было, нужно выжившим из ума, кроваво-скрепным, давать успокоительные лекарства. Или арестовывать с последующей "реабилитацией" на зоне.
Ruspidor    09.05.2018, 14:48
Оценка:  +1
Ruspidor
ты дебил...
Letohradek    09.05.2018, 13:43
Оценка:  -11
Letohradek
Комуно-проваславных фашиков надо арестовывать за не подчинение полиции! Иначе эта православно-скрепная зараза сделает из Украины - Луганду.
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