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В Украине за запрещенную символику задержали семь человек

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В стране задержаны 7 человек за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима, сообщили в МВД.
В стране за запрещенную символику задержали семь человек
В стране за запрещенную символику задержали семь человек
facebook.com/mvs.gov.ua

 В Украине за использование запрещенной символики коммунистического режима в среду, 9 мая, задержаны семь человек. Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в соцсети Twitter.

"По состоянию на 11 часов 7 человек в Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима", - говорится в сообщении.

 

 

Ранее сообщалось, что полиция Киева задержала четырех человек - пытались использовать запрещенную символику и без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий.

 

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Теги: Украина, МВД, полиция, 9 мая, МВД Украины, символика, День Победы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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