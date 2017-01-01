В Украине за запрещенную символику задержали семь человек

В стране задержаны 7 человек за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима, сообщили в МВД.

В стране за запрещенную символику задержали семь человек facebook.com/mvs.gov.ua

В Украине за использование запрещенной символики коммунистического режима в среду, 9 мая, задержаны семь человек. Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в соцсети Twitter.

"По состоянию на 11 часов 7 человек в Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима", - говорится в сообщении.

Станом на 11 годину 7 осіб в Україні затримані за використання забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму. pic.twitter.com/MeTLTTeUhr — МВС України (@MVS_UA) 9 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что полиция Киева задержала четырех человек - пытались использовать запрещенную символику и без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий.

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